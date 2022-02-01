Светлана Рыбина, 1 февраля 2022, 19:56 — REGNUM Решение Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о том, чтобы созвать внеочередное заседание в связи с «ситуацией на Украине» по инициативе США, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии в социальной сети Facebook.

ООН
ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В ООН, видимо, забыли обсудить ситуацию в Афганистане, Ливии, Ираке и других странах, которые были изнасилованы Соединёнными Штатами Америки. Неужели Украина так важна для всех этих участников? Мне кажется, что кому-то очень хочется осудить Российскую Федерацию, вот и всё», — подозревает Aleksandrs K.

Многие пользователи заметили, что членов ООН почему-то так сильно заинтересовала ситуация с Украиной, на которую так никто и не напал, несмотря на всю антироссийскую истерику западных стран, но другие проблемы на земном шаре до сих пор остаются без внимания Совбеза.

«Триумф политических технологий над здравым смыслом: если пару месяцев на голом месте безостановочно орать, что Россия вот-вот нападет на Украину, то страны — члены Совбеза рано или поздно решат, что там есть что обсуждать», — пишет Михаил Л.

Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
Un.org

Некоторые комментаторы убеждены, что США созвали данное заседания с одной лишь целью — совершить информационную атаку на Российскую Федерацию.

«Ну, позаседают, что-нибудь невнятное про Россию скажут, и на этом всё закончится. С таким же успехом участники «заседания» могут заседать на своих унитазах, каждый у себя дома. ООН для этого не нужна, это бессмысленно», — поделился своим мнением Евгений С.

«Уже всем понятно, что Запад использует хоть какую-нибудь зацепку, чтобы создать конфликт на подступах к России! Украина их вообще не интересует, это предлог! Всего лишь повод США остаться на плаву во всемирной экономике!» — написал Павел В.

Часть людей полагает, что России надо было не противиться данному заседанию, а возглавить ход обсуждения, перехватывая инициативу у своих оппонентов.

«А что, Россия-то против голосовала? Надо было наоборот, поддержать данную инициативу и заявить о своей позиции относительно ситуации на Украине. Разве не стоит отстаивать свои интересы в рамках такой большой площадки, как ООН?» — задаётся вопросом Игорь К.

Ряд пользователей указывает на то, что ООН ничего на самом деле уже не решает и как организация обслуживает интересы Соединённых Штатов Америки.

«ООН — просто буквы из алфавита. Эта организация может только палки в колёса России и Катая ставить, а бороться с несправедливостью в мире — нет», — считает Елена К.

«Болтовня в ООН. Ни к чему не обязывает. Сколько стран уже раздолбали Соединённые Штаты? И по фигу им на ООН, как и ООН пофиг на то, что делают США», — отмечает Сергей Б.

Президент США Джо Байден выступает на Генеральной Ассамблее ООН
Президент США Джо Байден выступает на Генеральной Ассамблее ООН
(сс) The White House

Отдельные комментаторы отмечают, что, несмотря на долгую историю существования ООН, данная структура так и не предотвратила практически ни одной крупной войны на планете Земля.

«ООН на фоне военно-политических событий и конфликтов последних 30 лет дискредитировала себя полностью и показала себя беспомощной в плане предотвращения военных агрессий в отношении многих стран», — указывает Иван М.

Напомним, 31 января Совбез ООН принял решение созвать внеочередное заседание в связи с «ситуацией на Украине» по инициативе США. Россия и Китай выступи против данного собрания, но большинством голосов было решено поднять обсудить данную тему.