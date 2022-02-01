Москва, 1 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Блогер Некоглай назвал сумму своего заработка с ведения прямых трансляций на платформе Twitch. Информация об этом появилась в телеграм-канале Kosti 1 февраля.

Скриншот видео на YouTube Блогер Некоглай

По словам Некоглая, он заработал за месяц 25 млн рублей. «Без шуток, просто Twitch очень много денег платит. Я сам был в шоке, когда узнал про эту цифру», — признался он.

Ранее Некоглай анонсировал свой совместный трек с блогером Иваном Золо. Однако пользователи Сети раскритиковали песню ещё до её выхода.