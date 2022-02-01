Лобня, Московская область, 1 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Подмосковье на территории северной части микрорайона Катюшки в городском округе Лобня планируется построить новый детский сад. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Adm44.ru Детский сад

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 330 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

«Уже сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.