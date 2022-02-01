Холм, Новгородская область, , 18:05 — REGNUM Семь детей женщины, которая заключена под стражу после пропажи двухлетней дочери в городе Холм, помещены в приют. Об этом 1 февраля сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Ненужный ребенок

Напомним, вечером 25 января стало известно о бесследном исчезновении девочки 2020 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. В ходе расследования уголовного дела следователи также установили, что семья ребёнка состояла на учете в органах системы профилактики. Помимо пропавшей малышки, у женщины есть еще семь детей, старшему из которых 14 лет.

Как уточнили в надзорном ведомстве, еще в декабре 2021 года семь детей были изъяты у матери, так как женщина оставила детей, в том числе дочь, которой не исполнилось и двух лет, без присмотра, пищи и в антисанитарных условиях проживания. В результате чего по ходатайству отдела образования администрации Холмского района семь детей были зачислены в социальный приют.

«При этом восьмой ребёнок, ввиду недостижения необходимого трехлетнего возраста, в учреждение передана не была, девочка оставлена в семье, — добавили в ведомстве. — Вопрос о помещении ребенка в иное специализированное учреждение должностными лицами органа местного самоуправления не решался».

Как считают в прокуратуре, бездействие чиновников стало условием для совершения преступления против личности ребенка. На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Отметим, спустя шесть дне волонтеры обнаружили тело пропавшей девочки. Останки ребенка были найдены на огороде соседей. Причины смерти устанавливаются.

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