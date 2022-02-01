Москва, 1 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В департаменте здравоохранения Москвы ответили на публикацию Елены Ковачич «Терпение — главное средство от «Омикрона»?», официально разъяснив, почему до трёхлетней пациентки из Новой Москвы, заразившейся «Омикроном», врачи добирались долго.

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"В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». В связи этим, нагрузка на все звенья медицинской системы растет, особенно на амбулаторное звено. Так, в связи с увеличивающимся числом вызовов врача на дом, время его ожидания может быть увеличено и составляет сутки для посещения на дому. Но в этот момент для пациентов всегда будет доступна неотложная и скорая медицинская помощь, в случае если заболевание примет угрожающий характер течения», — рассказали в пресс-службе департамента.

И заверили — данные о том, что ребёнка не посещали три недели, не верны. Так, вызов был принят 23 января, но, «согласно карте вызова, у ребёнка отсутствовали характерные симптомы для острого течения заболевания, температура тела была нормальной». И всё же врач принял решение об очном приёме, но из-за высокой нагрузки посетить больную не смог, а заявку на следующий день не передал.

«Это недопустимо, о чем было указано руководителю медицинской организации с целью неповторения подобных ситуаций в дальнейшем. Подчеркнем, что такие случаи даже в условиях многократного увеличения количества заболевших являются единичными, а оказание помощи детям находится на самом строгом контроле», — признают в департаменте.

Пациентку посетили 25 января по новому вызову. Врач осмотрел ребёнка и дал рекомендации.

«Спустя 4 дня, при ухудшении состояния ребенок был госпитализирован скорой медицинской помощью в инфекционную больницу. В больнице проведен широкий спектр анализов и исследований, назначено соответствующее лечение. Надо сказать, что в корпусе данной больницы, где размещены девочка с мамой, лечение проходят дети только с коронавирусной инфекцией, детей с другими инфекционными заболеваниями там нет. В ответ на комментарий автора статьи о том, что в палате находился ребенок с ротавирусной инфекцией, сообщаем, что у ребенка, соседа по палате, при проявлении симптомов был взят анализ на ротавирусную инфекцию. Также анализы были взяты и у других детей и родителей, находящихся в боксе. Результаты тестов на ротавирусную инфекцию — отрицательные. Тем не менее мама с ребенком, которые упоминаются в статье, изолированы в отдельном боксе до получения результатов обследования», — пояснили в депздраве Москвы.

В ведомстве добавили, что связались с родителями ребёнка, и сейчас состояние его здоровья не вызывает опасений, планируется выписка.