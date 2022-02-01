Вашингтон, 1 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Поклонники Wordle пришли в ярость после приобретение игры компанией The New York Times, выразив опасения, что платформа, которая в настоящее время является бесплатной, станет коммерческой, сообщает 1 февраля Reuters.

Todd Van Hoosear New York Times

Издание объявило о покупке 1 февраля, заявив, что поначалу игра останется бесплатной для существующих и новых игроков.

Такая формулировка взволновала некоторых пользователей социальных сетей. Они предположили, что медиакомпания вскоре начнет требовать деньги за доступ к игре.

«Я еще никогда не видел, чтобы пользователи Twitter злились так, как это происходит сейчас из-за покупки NYT Wordle. NYT заполучила хорошую и простую вещь, понравившуюся многим людям, глупое развлечение для наших изнурительно мрачных времен, и намекнула, что доступ к ней будет ограничен», — написал один из пользователей в Twitter.

Напомним, что инженер-программист Джош Уордл в октябре выпустил игру в открытый доступ. В течение нескольких месяцев игра стала мировым феноменом.