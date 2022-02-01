Архангельск, 1 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему и.о. заместителя директора департамента по конкурентной политике региона Сергею Акулову. Бывший чиновник признан виновным в вымогательстве и получении взяток.

Цитата из к/ ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Посадят. А ты не воруй

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, с января по май 2009 года Акулов вымогал и получил через посредников взятку — 1 млн. рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций.

За указанную сумму обвиняемый обеспечил победу компании в открытых торгах на поставку лесозаготовительной техники на сумму 29 млн. рублей.

В ходе следствия обвиняемый скрылся, был объявлен в международный розыск и был задержан на территории Москвы только в марте 2021 года.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, дело экс-зампреда архангельского правительства передано в суд. Бывшего чиновника подозревают в превышении полномочий.