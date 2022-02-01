Калуга, , 18:00 — REGNUM Калужская системы образования, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, в 2021 году стала одним из наиболее результативных даже по меркам в прошедшего десятилетия. Об этом 1 февраля заявил министр образования Калужской области Александр Аникеев на расширенной коллегии ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании коллегии министерства образования и науки Калужской области подвели итоги 2021 года Admoblkaluga.ru

Одним из важнейших итогов года стало решение проблемы доступности дошкольного образования, в том числе для детей до трёх лет. В области было построено и приобретено девять зданий и помещений, создано 1617 новых мест для дошкольников, из них 647 — для детей младшего возраста. Всеми формами дошкольного образования охвачена почти 51 тысяча детей. В 2022—2024 годах в регионе планируется дополнительно создать еще 1130 дошкольных мест.

В школах области открыто 44 центра дополнительного образования детей — «Точек роста», 152 школы оснащены компьютерными классами, мультимедийными комплектами, цифровыми лабораториями, серверным оборудованием. Все школы области обеспечены широкополосным интернетом. За счет средств областного и муниципального бюджетов в регионе был проведен текущий ремонт на 226 объектах образования, капитальный — в 12 школах. В системе профессионального образования региона появилось еще четыре новых учебных мастерских. С использованием механизмов государственно-частного партнерства до 2025 года планируется построить школы в Калуге, Обнинске и Людиново. Таких темпов строительства новых школ в регионе не было за весь период новейшей истории. До 2026 года в области будут капитально отремонтированы как минимум 50 школ.

Министр призвал коллег за реализацией крупных инфраструктурных проектов не оставлять без должного внимания вопросы качества обучения. По его мнению, важно оказывать особую поддержку детям, показывающим низкие образовательные результаты, активизировать работу с детьми-инофонами. Руководитель регионального министерства подчеркнул актуальность повышения качества воспитательной деятельности, профилактике правонарушений среди подростков, гармонизации внутришкольных отношений, патриотического воспитания.

Губернатор Владислав Шапша попросил педагогов активнее взаимодействовать с родительской общественностью, совершенствовать воспитательную деятельность, обращая особое внимание на состояние взаимоотношений в детских коллективах.

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