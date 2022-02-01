Тюмень, 1 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Глава Тюмени Руслан Кухарук в связи с аварийным отключением электричества дал поручение управляющим компаниям провести обход находящихся в управлении многоквартирных домов с лифтовым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Напомним, 1 февраля 2022 года в Тюмени в 17:52 (15:52 мск) произошло аварийное отключение трёх подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города, района Тарманы и Мыса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в горадминистрации Тюмени обещают полное восстановление энергоснабжения в Зареке до 21:00 (19:00 мск).