София, , 17:46 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии приступило к реализации Национальной программы «В искусстве и спорте вместе», предусматривающей выделение специальных стипендий школьникам, занимающихся в спортивных секциях, а также внеклассных театральных, литературных и художественных студиях. Об этом 1 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Школьные друзья Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай

Согласно официальной информации, целью инициативы является финансовая поддержка юных спортсменов и творческих дарований в частности, и развитие системы центров детского и юношеского творчества в целом.

Предполагается, что в ближайшее время по всей Болгарии будут сформированы новые школьные команды по футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Кроме того, в сфере культуры планируется материально стимулировать создание новых детских театров, а также коллективов классической, популярной и народной музыки.

Для реализации проекта из государственного бюджета правительство Болгарии выделит более 100 миллионов левов ($58 млн).

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