Тирана, 1 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Конституционный суд Албании 1 февраля начал сеанс, посвященный рассмотрению решения парламента об отставке президента Илира Меты. Решение было вынесено представителями правящего большинства. Президента обвинили в неконституционном вмешательстве в парламентские выборы 25 апреля.

President.al Илир Мета

Как сообщает «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Мета не принимал участие в сеансе, его заменил его юридический консультант.

Специальный представитель Меты Бледар Дервишай потребовал предоставить албанскому президенту право подать в отставку по своей воле и отметил, что глава республики не доверяет суду, считая его пристрастным. В парламенте Мету обвинили в умышленном затягивании суда.

Парламент Албании одобрил решение об отставке Меты 9 июня 2021 года: «за» высказались 104 депутата, семь — «против». Всего в парламенте Албании 140 мест.