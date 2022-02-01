Москва, , 17:44 — REGNUM Если в России программу льготного кредитования не продлят, а ставки останутся на высоком уровне, то спрос на жилье в 2022 году будет ниже, чем в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Ипотека AlexanderStein

«С началом нового года цены возросли. Причём по отдельным объектам более чем на 15%. Значит, возможности покупки даже с кредитом сокращаются, — сказала Ермилова. — Поскольку пока прогнозы свидетельствуют о дальнейшем росте цен, то, скорее всего, объемы кредитования сократятся. Помимо этого, летом может завершиться программа льготного ипотечного кредитования, что также повлияет на сокращение объемов кредитования. При этих обстоятельствах ликвидность объектов рынка жилья будет снижаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что российские банки рискуют столкнуться с оттоком потенциальных ипотечных заемщиков.

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