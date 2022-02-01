Таллин, 1 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. С февраля 2022 года предельный тариф стоимости центрального отопления для потребителя в столице Эстонии вырос на 17% и составил 116,58 евро за мегаватт-час. Об этом сообщила пресс-служба Департамента конкуренции.

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В департаменте объяснили повышение стоимости подорожанием природного газа, квот на выбросы углекислого газа СО2, а также электричества, необходимого для производства и транспортировки теплоэнергии. Это уже второе подобное повышение за последние три месяца — с декабря 2021 года тариф вырос на 65,5%.

«Стоимость всех вышеперечисленных компонентов формируется рынком, и поставщик услуги центрального отопления не может влиять на эти цены, поэтому их учет при расчете предельного тарифа на тепловую энергию является обоснованным», — отметилаглава отдела сотрудничества и поддержки департамента Маарья Уулитс.

По ее словам, решение о повышении предельного тарифа на тепловую энергию принималось только исходя из указанных выше закупочных цен, которые в последнее время значительно возросли.

Остальные ценовые составляющие, которые отражаются в предельном тарифе на тепловую энергию, не изменились.