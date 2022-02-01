Москва, 1 февраля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Российские деятели культуры поздравили с днём рождения исполнителя Льва Лещенко. Представители шоу-бизнеса опубликовали пожелания музыканту в своих соцсетях 1 февраля.

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

https://www.instagram.com/p/CZbICEEoOnA/

Одним из первых высказался артист Владимир Винокур. «Живи долго, радуй зрителей своим творчеством! И помни, мы все хотим поздравлять тебя, на 120-летие», — подписал он общую фотографию с Лещенко. К поздравлениям также присоединились исполнители Николай Басков и Игорь Николаев, телеведущая Екатерина Андреева и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что Лев Лещенко празднует свой день рождения 1 февраля. В 2022 году ему исполнилось 80 лет.