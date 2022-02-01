1 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 18:32 — REGNUM Как ни старается Евросоюз снизить свою зависимость от поставок российского газа, но пока никакого прогресса добиться в этом не может. Не помогают Брюсселю ни танкеры, полные сжиженного природного газа (СПГ), ни переговоры с другими странами об увеличении поставок голубого топлива. Тем временем хранилища газа в странах ЕС стремительно пустеют и единственным, кто способен устранить дефицит этого источника энергии, является Россия, считают популярные телеграм-каналы.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейские хранилища газа по состоянию на конец января опустели уже на 81% от объема газа, закачанного туда в летний период — «Газпром», — написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Причем ситуацию не спасают даже возросшие объемы импорта в Евросоюз сжиженного природного газа, считает телеграм-канал «Неудаща».

"Европа в январе привлекла рекордный в истории объем СПГ, следует из расчетов «КоммерсантЪ» на основе данных европейской ассоциации GIE. За 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров, что превосходит предыдущий рекорд, поставленный в ноябре 2019 года (329 млн кубометров)», — сообщил канал.

По итогам января в ЕС может прийти 10,36 млрд кубометров регазифицированного СПГ против 9,9 млрд в ноябре 2019 года. Для сравнения, в декабре 2021 года поставки СПГ составили 7,3 млрд. Физические поставки газа «Газпрома» в ЕС резко упали в январе и составляют в среднем 233 млн кубометров в сутки, поскольку европейские потребители не заказывают российский газ. Таким образом, в январе доля газа РФ на европейском рынке сократилась, отмечает ТГ-канал.

Транспортировка газа «Газпром» Gazpromexport.ru

«Однако в целом нехватка газа в ПХГ относительно среднего исторического уровня такова, что ее невозможно будет восстановить только за счет СПГ, если поставки российского газа не вырастут», — считает автор поста.

В качестве одного из альтернативных России поставщиков газа на Западе рассматривают Катар. Однако импорт СПГ из этой страны сопряжен с рядом проблем.

«Ничего себе! Вот это номер! Штатам так нужен контроль над рынком газа, что они перетаскивают на свою сторону Катар. Ему Байден готов передать титул основного союзника вне НАТО», — написал телеграм-канал «Русский Ориенталист».

Но даже такие действия едва ли позволят использовать Катар в качестве полноценной замены России на газовом рынке Евросоюза. И причин тому несколько, считают популярные сообщества Telegram.

«Не будет катарского газа на рынке ЕС. Почему? Власти Катара выдвинули Брюсселю три условия. Во-первых, Евросоюз обязан запретить перепродажу катарского СПГ за свои пределы. Во-вторых, Доха требует от Европы заключения долгосрочных и краткосрочных договоров на поставку СПГ. А в-третьих, до начала поставок СПГ в Европу Брюссель должен аннулировать проводимое против Катара антимонопольное расследование», — отмечает телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

По мнению автора поста, ни на одно из этих условий ЕС не может согласиться, так как это разрушит всю стратегию энергетической политики Евросоюза и поставит его в зависимость от поставок из Катара. Плюс у ЕС нет достаточных принимающих мощностей для СПГ и его разжижения.

«Российский газ будет дешевле катарского, в том числе и за счёт удобной логистики. Газпром располагает разветвлённой сетью газопроводов для поставки природного газа в Европу. Кроме того, у нашей страны есть альтернативы: всё больше российского газа будет идти на наш внутренний рынок (идёт программа газификации страны) и на рынок Азии», — отмечает телеграм-канал «РУССТРАТ».

Как считает телеграм-канал «Кремлёвская прачка», выдавить Россию с газового рынка Евросоюза США пытаются разными способами. Одним из таковых является вброс дезинформации в западные СМИ о том, что Россия якобы готовится в военному вторжению на Украину.

«В призах — газовый рынок ЕС, открытый для насилия штатовскими поставками СПГ. Для Украины — это власть элитки ценой жизни тысяч людей. Рассчитывают на бонус в виде ослабления России и лично Путина, которого, как они думают, поставили в шахматную вилку: или «Северный поток 2» на минус, или потеря своих в ДНР-ЛНР. Поэтому вся система пропаганды и лоббизма включилась в эту большую игру», — отметил ТГ-канал.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

Казалось бы, карты на руках у западного истеблишмента сильные. Вот только расчет неверный: Россия защитит своих, а с газом Штаты не справятся просто потому, что бизнесмодель перевозки его на танкерах СПГ менее привлекательна, чем его перекачка по трубе, считает автор поста.

«Это понимают в ФРГ. Кроме того, рынок сбыта газа в Китай для России открыт. Да и санкциями нас уже утомили пугать. И не такое пережили. Так что победа будет за нами», — считает «Кремлевская прачка».

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