Варшава, , 17:42 — REGNUM Власти польского региона Силезия сообщили о готовности принять несколько семей беженцев из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Польшу через территорию Белоруссии. Об этом сообщила Polskie Radio пресс-секретарь мэрии столицы региона — города Катовице — Ева Липка.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Липка заявила, что иностранцы смогут рассчитывать на широкую поддержку в поиске жилья, работы, школ для детей или изучении польского языка. Однако, добавила она, проблема кроется в формальных вопросах, прежде всего в получении статуса беженца.

По словам пресс-секретаря, ведутся переговоры о приеме нескольких семей беженцев, но решение еще не принято. Липка также призвала польское правительство принимать системные решения о приеме беженцев в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.