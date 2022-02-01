Москва, , 17:42 — REGNUM То, что Китай является основным кредитором американской экономики, сильно нервирует США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание главы ФБР Кристофера Рэя о том, что Китай представляет для экономики США наибольшую угрозу.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США понимают, что они не являются более ведущей экономической державой, имеющей возможность навязывать свои условия в области мировой торговли другим странам. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на сегодняшний день Китай является основным торговым партнером для 124 стран мира, а США — только для 56. Более того, Китай является основным кредитором американской экономики, что также сильно нервирует США, которые понимают, что они более не могут вести абсолютно независимую политику в мировом масштабе. В связи с этим торговая война между США и Китаем только продолжится, в том числе и после окончания пандемии», — сказала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что власти США будут сопротивляться попыткам Китая потеснить их на поле высоких технологий.

Читайте ранее в этом сюжете: Усилится ли противостояние Китая и США после завершения пандемии?