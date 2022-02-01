Ташкент, , 17:37 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана открыла административное дело в отношении генерального директора агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова, сообщает Газета.уз.

Дело ru.torange.biz

«Дело направлено в Чиланзарский суд по уголовным делам», — говорится в публикации.

Сообщается, что дело в отношении Абдухаликова было заведено 25 января по статье Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства о государственных закупках/неуведомление в порядке, установленном законодательством о госзакупках, об аффилированности и конфликте интересов в процессе госзакупок).

Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 30 базовых расчетных величин (от 5,4 млн до 8,1 млн сумов, один доллар равен 10 800 сумов).

Издание подчеркивает, что если суд признает Абдухаликова виновным в совершении правонарушения, это будет одним из первых случаев, когда в Узбекистане государственного служащего высокого уровня привлекли к ответственности за конфликт интересов.