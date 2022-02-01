Тюмень, , 17:36 — REGNUM В Тюмени полностью восстановить энергоснабжение планируется до 21:00 (19:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба главы города.

Без электричества Pxhere.com

Отмечается, что 1 февраля 2022 года в Тюмени в 17:52 (15:52 мск) произошло аварийное отключение трёх подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города, района Тарманы и Мыса. По состоянию на 18:40 (16:40 мск) специалистами АО «Россети Тюмень» проведено обследование двух подстанций, идёт проверка третьей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МЧС опровергли слухи о взрыве на подстанции в Тюмени.

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