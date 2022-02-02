Волгоград, 1 февраля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Исполнитель Стас Костюшкин записал видеообращение к жителям Волгограда. Он опубликовал ролик для них в личном Instagram-аккаунте 1 февраля.

Ru.apa.az Станислав Костюшкин

https://www.instagram.com/tv/CZbUxwjh7za/

«Хочу принести свои извинения за тот пост, который оказался в сети», — говорит артист. «Незнание никак не освобождает от ответственности, поэтому, конечно, получилось некрасиво и глупо. Дорогие волгоградцы, примите самые искренние извинения, виноват», — подписал ролик Костюшкин.

Ранее Стас Костюшкин и блогер Эльдар Джарахов записали ролик на свою общую песню «Твои бездонные глаза», в которой есть строчка с использованием нецензурных слов. В качестве фона для ролика они использовали фотографию с табличкой на автобусе «Волгоград ж/д вокзал».