Вашингтон, 1 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Американская компания HBO Max, предоставляющая за подписку доступ к видео в режиме онлайн, с 8 марта выйдет на рынок в 15 европейских странах, включая Польшу, Португалию и Румынию, сообщает 1 февраля Reuters.

JasonParis HBO

В результате расширения услуги компании будут доступны на 61 территории Европы и Америки. В России сервис до сих пор не работает.

Компания, принадлежащая AT&T, вышла на рынок в Европе в октябре, предоставив услуги жителям Северной Европы и Испании. Данный ход должен был помочь переманить клиентов у Netflix и Disney+.

Отмечается, что клиенты в Восточной Европе и Португалии смогут получить скидку 33% если подпишутся по специальному предложению, рассказал Йоханнес Ларчер, глава HBO Max International.

Ранее сервис HBO Max вошёл в ТОП-10 самых скачиваемых приложений 2021 года в США.