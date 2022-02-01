Берлин, 1 февраля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Следователи правоохранительных органов Германии обнаружили арсенал оружия в квартире одного из подозреваемых в убийстве сотрудников полиции в округе Кусель на западе страны. Об этом сообщает 1 февраля издание Spiegel.

Gil Megidish Полиция. Германия

Ранее в ходе спецоперации в Зульцбахе в федеральной земле Саар полиции удалось арестовать двух мужчин 38 и 32 лет, подозреваемых в убийстве двух сотрудников полиции, остановивших их автомобиль для досмотра утром 31 января.

Преступникам удалось скрыться, однако в ходе осмотра места преступления полиция нашла удостоверение личности одного из них.

Позднее в ходе обыска у одного из подозреваемых Андреаса С. следователями было обнаружено нескольких длинноствольных ружей.

Точные обстоятельства произошедшего и мотив преступников до сих пор не прояснены.