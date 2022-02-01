Москва, 1 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Последний российский император Николай II совершенно не подходил для того времени, на которое выпало его правление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил заместитель директора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко.

Романовы

«И достоинством, и очень серьезной проблемой Николая Второго оказалось то, что он был человек очень семейный. И не случайно, когда говорят о Николае Втором, в списке его достоинств начинают выделять его семейственность, мягкость, деликатность, аккуратность и так далее. Это все замечательно, если у вас Швейцария. А когда страна кипит и когда Первая мировая война идет в катастрофическую сторону, то здесь семейственность начинает мешать, — сказала Якеменко. — Нельзя заниматься государственными делами в перерывах между семейными посиделками. И поэтому проблема последнего русского императора была именно в том, что он совершенно не подходил к тому времени, в которое ему выпало царствовать. И то, что принято считать его достоинствами, было бы таковыми, если бы он простым, обычным дворянином. Но он был императором, и поэтому то, что произошло в стране, в значительной степени связано с его образом мыслей, его образом действий (вернее, образом бездействия) и в конечном итоге той катастрофой, которая его захватила, захлестнула и уничтожила».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил о том, что правление российского императора Николая II обернулось для России множеством крайне тяжелых последствий.