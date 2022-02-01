Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Санкт-Петербурга 1 февраля отмечает 90 лет со дня своего основания. В юбилейный год институт планирует ввести в эксплуатацию суперсовременный Центр экстренной медицинской помощи. Об этом 1 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Monoklon НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Напомним, в 1932 году научным руководителем института был назначен профессор Иустин Джанелидзе, имя которого институт носит с декабря 1950 года. В настоящее время это ногопрофильный медицинский центр, в состав которого входят десятки клиник различных специализаций. Это городской центр лечения позвоночника, единственный в СЗФО Ожоговый центр, региональный сосудистый центр; в институте существует уникальная трансплантологическая программа. Операции по пересадке внутренних органов, выполненные в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, становятся событиями в российской трансплантологии.

С начала пандемии в марте 2020 года Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе стал одним из трех городских стационаров, который не был перепрофилирован под ковид, и отвечал за оказание медицинской помощи практически по всем видам экстренной патологии.

Так, в 2020 году медицинская помощь была оказана 76 240 пациентам, проведены около 20 тыс. операций, а в 2021 году нагрузка на медиков НИИ выросла в разы, за 12 месяцев в стационар поступил 84 091 человек, проведена 23 381 операция. Вместе с тем, в 2021-м году по инициативе руководства НИИ скорой помощи было решено организовать на последнем, 15-м этаже здания института, отделение для больных с коронавирусной инфекцией.

Заметим, в декабре 2022 года будет введен в эксплуатацию суперсовременный Центр экстренной медицинской помощи: семь гибридных операционных, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), лаборатории.

«При необходимости корпус будет трансформироваться в инфекционную больницу: отсекаться от основной башни клиники и работать как закрытый стационар. Это будет первый в Петербурге высокотехнологичный центр экстренной медицинской помощи», — заметили в НИИ.