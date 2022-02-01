Берлин, 1 февраля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Ограничения на посещение мест розничной торговли из-за пандемии COVID-19 и продолжающиеся трудности с поставками создают проблемы для многих ритейлеров в Германии, в результате чего тысячи немецких компаний могут закрыться в 2022 году. Об этом сообщает 1 февраля Deutsche Welle со ссылкой на заявление Немецкой ассоциации розничной торговли (HDE).

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В ассоциации опасаются, что в текущем году последствия кризиса, вызванного распространением коронавируса, будут угрожать почти 16 тысячам магазинов в Германии.

«В частности, городские магазины всё ещё страдают от последствий пандемии», — предупредил генеральный менеджер HDEСтефан Гент. По его словам, постановление 2G, согласно которому только вакцинированные и выздоровевшие люди могут совершать покупки в крупных магазинах, особенно обременительно.

Согласно результатам опроса, проведенного ассоциацией среди 1300 розничных компаний, 46% розничных продавцов, затронутых регулированием 2G, оценивают свое деловое положение как «неудовлетворительное».

«Эта бесполезная в борьбе с пандемией мера должна, наконец, быть отменена в масштабах всей страны», — заявил Гент.

В случае если последствия пандемии ослабнут и такие меры, как 2G для розничной торговли, будут отменены, HDE ожидает роста продаж в отрасли в текущем году на 3%, до более чем 600 миллиардов евро, несмотря на существующие проблемы.