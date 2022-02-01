Берлин, , 20:07 — REGNUM Официальное число безработных в Германии в январе составило 2,46 миллиона человек. Это на 133 тысячи человек больше, чем в предыдущем месяце, но на 439 тысяч меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает 1 февраля Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального агентства занятости (BA)

Безработица

Рынок труда в Германии почти достиг уровня, который был до пандемии. Отмечается, что в январе 2022 года безработных было лишь на 37 тысяч человек больше, чем в январе 2020 года. Тем не менее уровень безработицы вырос до 5,4% с 5,1% соответственно.

«Рынок труда хорошо стартовал в 2022 году. Число безработных в январе действительно выросло, но не так существенно, как это обычно бывает», — заявил Даниэль Терценбах, член правления BA в Нюрнберге.

В текущем ежемесячном отчете BA отмечается, что в январе обычно наблюдается значительный рост безработицы. С одной стороны, этот рост можно объяснить затишьем в типичных сезонных профессиях, таких как строительство, сельское хозяйство или садоводство. С другой стороны, в конце года наблюдается общее замедление экономической активности, что выражается в «увеличении увольнений рабочих, а также в отсрочке найма».

Однако официальный показатель не отражает фактического уровня безработицы. так, если включить в показатели занятости безработных или нетрудоспособных, то в январе без работы остались 3,19 миллиона человек.