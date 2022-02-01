Москва, , 17:27 — REGNUM Положительную оценку отношениям с руководством России дал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече 1 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Владимир Путин и Виктор Орбан Kremlin.ru

Виктор Орбан «Непростые времена, но в очень хорошей компании мы [это] преодолеваем».

На эту реплику президент России ответил: «Согласен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состоявшиеся 1 февраля переговоры Путина и Орбана были посвящены вопросам поставок российского газа в Венгрию, теме гарантий безопасности, поднятую Россией в диалоге с Западом, борьбу с COVID-19 и ряду других вопросов.

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