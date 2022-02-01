Тюмень, , 17:25 — REGNUM В Тюмени 1 февраля 2022 года в вечерние часы в результате аварийного скачка напряжения, произошло отключение электроэнергии в заречной части города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Электричество

«Сообщений о загораниях на системах электроснабжения в Центр управления в кризисных ситуациях обласного главка МЧС не поступало. Помощь подразделений МЧС на данный момент не требуется», — опровергли в ведомстве слухи о взрыве на подстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварийные бригады «Тюменьэнерго» работают по выявлению и устранению причин сбоев в подаче электроэнергии. Планируется в течение часа ввести в работу резервную линию электроснабжения.

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