Берлин, , 20:01 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксировано 162 613 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 188 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 1 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в Германии выявлено уже 9 978 146 носителей коронавируса, подтверждено 117 974 случая смерти от COVID-19. Излечились от заболевания более 7,7 миллиона человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 1206,2 случая на 100 000 человек.