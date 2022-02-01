Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Белый дом намерен вести более тонкую игру, чтобы заручиться поддержкой сенатора Джо Манчина, от которого зависит судьба внутренней повестки дня президента США Джо Байдена, а точнее принятие амбициозного законопроекта о климате и социальных расходах Build Back Better (BBB), сообщает 1 февраля Reuters.

Джо Манчин Manchin.senate.gov

В прошлом году Байден при поддержке Манчина добился принятия масштабного законопроекта об улучшении инфраструктуры. Однако нежелание сенатора отдать свой голос за BBB в данный момент является главным препятствием на пути к тому, чтобы провести законопроект через Сенат.

В ноябре палата представителей уже одобрила BBB, стоимостью $1,7 трлн.

Ожидается, что переговоры между Манчиным и Белым домом возобновятся на этой неделе, но Байден и его советники намерены скрывать прогресс диалога от СМИ.

В результате публичного противостояния между Байденом, который сам ранее был сенатором, и Манчиным рейтинг последнего вырос, а пожертвования в его родном штате Западная Вирджиния увеличились.

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