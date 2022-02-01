Берлин, 1 февраля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Многомиллиардная сделка по поглощению мюнхенского производителя электроники Siltronic тайваньским поставщиком чипов Globalwafers провалилась. Министерство экономики ФРГ объявило об истечении срока биржевой сделки на сумму 4,35 миллиарда евро, при этом министерство экономики и защиты климата не дало необходимого разрешения, сообщает 1 февраля Spiegel.

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«К концу этого периода не все необходимые этапы проверки могут быть выполнены. Это относится, в частности, к получению одобрения со стороны китайских властей, о котором сообщили только на прошлой неделе», — заявило германское министерство.

21 января антимонопольное ведомство Китая одобрило сделку, однако выдвинуло условия, в соответствии с которым Globalwafers должна была продать свой бизнес, связанный с так называемым процессом зонной вытяжки, в течение шести месяцев.

Для поглощения требовалось свидетельство о допуске к внешней торговле в Германии. Министерство экономики страны изучает, могут ли иностранные инвестиции в отечественные компании отрицательно сказаться на общественном порядке или безопасности.

Компания Siltronic, базирующаяся в Мюнхене, является одним из ведущих производителей кремниевых дисков (пластин) для полупроводников и чипов. В компании работает около четырёх тысяч человек. Совет директоров и наблюдательный совет Siltronic ранее приветствовали предложение о поглощении.