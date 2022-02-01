Челябинск, 1 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Челябинске три сотрудника ГИБДД подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Metallovedeniye.ru Деньги

По данным следствия, преступление было совершено в апреле. От местного жителя стражи порядка получили 20 тыс. рублей в обмен на непривлечение его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, а также о предъявлении обвинения.