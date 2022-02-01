Москва, , 17:20 — REGNUM В департаменте образования и науки города Москвы ИА REGNUM подтвердили инцидент с перцовым баллончиком, произошедший в одной из школ города 31 января.

Учитель и ученики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вчера, 31 января, десятиклассник пронес в школу перцовый баллончик и распылил его в классе на перемене. Одноклассники мальчика самостоятельно вышли из зоны распыления и сообщили педагогу о случившемся. Сотрудник образовательной организации вызвала скорую помощь», — отметил директор московской школы №1980 Игорь Сибилев.

По его словам, врачи осмотрели учеников, с ними все в порядке, госпитализация никому из ребят не понадобилась.

Отметим, ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадала одна девочка. «В настоящее время, по решению мамы, одна девочка находится дома и приступит к занятиям завтра, все остальные ученики присутствуют на занятиях в школе», — пояснил Сибилев.

Он добавил, что по факту произошедшего администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого будут установлены все детали случившегося. Также дополнительно с учениками проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения на улице и на территории школы.