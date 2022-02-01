Бишкек, , 17:20 — REGNUM В Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Пропаганда войны» против одного из крупнейших местных СМИ — информагентства Kaktus.media. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Цензура в Интернете James Ledbetter

Поводом для начала уголовного преследования стала публикация на сайте информагентства перепечатки информационного материала таджикского ИА Asia-Plus, в котором излагается взгляд властей Таджикистана на произошедший в ночь с 27 на 28 января 2022 года вооружённый конфликт на киргизско-таджикской границе.

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Надзорный орган подозревает процитировавших эту статью киргизстанских журналистов в «распространении взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта».

Генпрокуратура Киргизии уже допросила несколько сотрудников ИА «Kaktus.media». О чём именно беседовали следователи с журналистами, неизвестно, поскольку с них взяли подписку о неразглашении.

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