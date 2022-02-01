Берлин, 1 февраля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Германии коалиция «Светофор» намерена возобновить ранее приостановленное финансирование наиболее перспективных экологически чистых проектов в сфере строительства. Об этом сообщает 1 февраля немецкое издание Spiegel.

Строительство

На минувшей неделе федеральное министерство экономики решило остановить программу финансирования десятков тысяч «зелёных» строительных проектов из-за высоких затрат, что вызвало резкую критику со стороны компаний, занимающихся строительством и недвижимостью, а также оппозиции.

Речь идёт о поддержке многочисленных частных, а также муниципальных застройщиков, которые обратились за государственными субсидиями на строительство энергоэффективных домов.

Теперь, как сообщило Süddeutsche Zeitung» со ссылкой на правительственные круги, власти ФРГ решили продолжить финансирование некоторых замороженных проектов. По информации издания, об этом договорились статс-секретари министерств экономики, финансов и строительства.