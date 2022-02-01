Москва, 1 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в январе 2022 года составила $85,64 за баррель. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В январе 2021 года средняя цена на нефть Urals составляла $54,41 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,6 раза.

Напомним, в федеральном бюджете на 2021 год базовая цена на нефть Urals была установлена в размере $43,3 за баррель. В зависимости от соотношения её фактической стоимости и базовой цены Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом.