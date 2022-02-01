Рига, 1 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Почти половина жителей Латвии жалуется на ухудшение памяти за последний год, следует из опроса, проведенного исследовательским центром SKDS в рамках Мониторинга здоровья аптек страны. Об этом сообщило местное издание Neatkariga.

Голова в дыму

Так, 48% респондентов указывают, что их память ухудшилась в целом, 6% — значительно ухудшилась. Всего 5% считают, что их память улучшилась, остальные изменений не замечают.

В Латвии пока нет исследовалось влияние коронавируса Covid-19 на память жителей, однако специалисты, работающие с ковид-пациентами, указывают, что до 80% таких больных жалуются на когнитивные нарушения.

У большинства после этого заболевания возникают проблемы с памятью, концентрацией внимания, дефицитом внимания и другие. Психологи назвали этот набор «мозговым туманом», хотя это не медицинское название.

Результаты мониторинга здоровья показывают, что пожилые люди стали чаще сообщать об ухудшении памяти в 2021 году. Например, в возрасте от 64 до 75 лет в общей сложности 56% заявили, что у них в течение года ухудшилась память, у людей в возрасте от 55 до 63 лет эта доля — 58%.

У более молодых людей меньше признаков ухудшения памяти, но и таких примеров достаточно. В возрастной группе от 18 до 24 лет, а также в возрастной группе от 25 до 34 лет на ухудшение памяти указали 38% респондентов.