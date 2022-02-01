Баку, 1 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Пользователи Сети раскритиковали рэп-исполнителя Navai (Наваи Бакиров) за его высказывание об Азербайджане. Информация об этом появилась в телеграм-канале Super 1 февраля.

Скриншот с YouTube HammAli & Navai

В Сеть попал фрагмент с выступления Navai и певца Эмина Агаларова в честь открытия нового заведения в Азербайджане. Артисты пели песню Агаларова «Сбежим в Баку» — однако в какой-то момент вместо названия города Бакиров использовал нецензурное слово, обозначающее на азербайджанском «бордель».

После этого зрители ролика начали оскорблять и даже угрожать рэперу, решив, что он сравнил столицу с борделем. В свою очередь Navai извинился и объяснил, что «опьянел и просто устал петь», поэтому в микрофон предложил отправиться в мужской клуб, который располагается по соседству.

ИА REGNUM напоминает, что Наваи Бакиров сам по происхождению азербайджанец. Мать и сестра артиста проживают в Баку.