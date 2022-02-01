Берлин, , 19:38 — REGNUM Работа компьютерных систем ряда крупных немецких компаний оказалась парализована в результате хакерской атаки. Об этом сообщает 1 февраля издание Spiegel.

Германия (сс) Hans

Жертвами кибератаки стали компания по производству минеральных масел Shell и компания Oiltanking, занимающаяся логистикой танкеров. Также атака затронула торговца нефтепродуктами Mabanaft, дочернюю компанию гамбургской группы Marquard & Bahls.

В сообщении своим деловым партнерам Oiltanking пишет: «Мы работаем над решением проблемы в соответствии с нашими планами действий в чрезвычайных ситуациях. Среди прочего затронуты загрузка и разгрузка нефтебаз. Поскольку системы в основном автоматизированы, автоцистерны в настоящее время не могут быть загружены».

В Германии Oiltanking управляет в общей сложности 13 нефтебазами, её клиентами являются компании среднего размера, а также крупная корпорация Shell.

Вместе с тем отмечается, что риска полной остановки поставок в Германию не, поскольку на рынке работают в общей сложности 26 компаний. Управляющий директор независимой ассоциации по хранению резервуаров Франк Шапер заявил: «Атака не ставит под угрозу поставки отопительного или горючего топлива в Федеративную Республику Германия».

Немецкие компании неоднократно становились жертвами кибератак. Буквально несколько дней назад Управление по защите конституции предупредило о возрастающей опасности атак китайских хакеров.