Тюмень, 1 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Тюмени из-за внештатной ситуации с электроснабжением отключены светофоры в Заречной части города — на улицах Щербакова, Дружбы, Профсоюзной, частично на Мельникайте. Об этом в областном управлении ГИБДД сообщили порталу 72.ru.

Светофор

Инспекторы регулируют движение на магистральных перекрёстках улиц Профсоюзной-Дружбы, Профсоюзной-Эрвье, Мельникайте-Харьковской.

«Большая просьба к водителям, которые едут по главным направлениям, уступать тем, кто едет по второстепенной дороге, и пешеходам», — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени вечером 1 февраля произошло отключение электричества в нескольких частях города. Энергетики в течение часа планируют ввести в работу резервную линию электроснабжения.