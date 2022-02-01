Берлин, , 19:12 — REGNUM Немецкая полиция арестовала подозреваемых в убийстве двух полицейских при попытке остановить автомобиль для проверки в округе Кусель на западе Германии. Об этом сообщает 1 февраля агентство Deutsche Welle.

Полиция Германии

Сотрудники спецназа арестовали 38-летнего мужчину в Зульцбахе на западе федеральной земли Саар в ходе масштабной операции. Другой подозреваемый в возрасте 32 лет был арестован в том же районе без оказания сопротивления. Аресты произошли примерно в 37 километрах от места стрельбы.

По словам представителя полиции, подозреваемые будут допрошены, чтобы определить наличие других участников преступления.

Канцлер Германии Олаф Шольц написал в Twitter: «Я глубоко опечален тем, что произошло в Куселе. Мои соболезнования семьям двух молодых жертв. И я думаю о многих полицейских, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить наших граждан. Мы должны быстро выяснить подоплеку преступления».

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии двое полицейских убиты при попытке остановить автомобиль