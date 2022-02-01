Вашингтон, 1 февраля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В США была зарегистрирована самая длинная в истории молния, промелькнувшая через три штата, сообщает 1 февраля метеорологическое агентство ООН.

oompa123 Молния

Молнию назвали мегавспышкой. Низкоскоростной горизонтальный разряд длиной в 768 километров промелькнул между облаками Техаса и Миссисипи в апреле 2020 года.

Ученые зафиксировали редкое явление с помощью спутниковой технологии. Вспышка побила предыдущий рекорд в 60 километров, подтвердил комитет Всемирной метеорологической организации.

Отмечается, что самолет пролетел бы такое расстояние за пару часов, но молния преодолела его за несколько секунд.

Ранее, в июле 2020 года, над Уругваем была зафиксирована самая продолжительная вспышка молнии, которая длилась 17,1 секунды.