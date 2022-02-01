Рига, , 17:10 — REGNUM Совет по налоговой дисциплине при правительстве Латвии считает, что снизить высокую инфляцию в стране поможет приостановка крупных строительных проектов, которые финансирует государство. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Стройка

«Если мы посмотрим на инфляцию в Латвии, то мы находимся на третьем месте в Европейском союзе по показателю роста цен. Поэтому надо как-то разбираться, из-за чего происходит этот рост цен в Латвии быстрее, чем в других странах — и какие факторы могут его немножко затормозить», — отметила председатель совета Инна Штейнбук.

Совет призывает кабинет министров на время остановить финансирование и дополнительные бюджетные вливания в инфраструктурные проекты, требующие серьезных вложений. Особенно с учетом нынешней острой нехватки рабочей силы и рекордного роста цен на стройматериалы.

Представители строительного сектора категорически против такой идеи.

«Я полностью не согласен, что приостановка строительных объектов может дать нам какую-то пользу в отношении к инфляции. Строительство — это только одна отрасль из примерно 16−20 отраслей в Латвии, и одна отрасль не влияет особенно на эти процессы», — высказал свое мнение Нормунд Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей.

В ближайшее время правительство должно оценить аргументы сторон в этом споре.