Москва, 1 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Правление российского императора Николая II обернулось для России множеством крайне тяжелых последствий, которые пришлось исправлять не одно десятилетие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП).

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Николай II, при всех его личных достоинствах, оказался профессионально непригоден к занимаемой должности. Это привело ко множеству крайне тяжелых последствий для нашей страны и в какой-то мере для всего мира. И исправлять то, что сделано под его руководством, пришлось не одно десятилетие, — сказал Вассерман. — Поэтому я считаю совершенно правильной позицию Русской православной церкви, канонизировавшей его как страстотерпца. То есть как человека, претерпевшего мужественную кончину и встретившего смерть вполне достойным образом. Но при этом православная церковь никоим образом не коснулась его деятельности на посту главы государства».

Таким образом, как полагает Вассерман, фактически личность Николая II и личности его родных и близких полностью отделены от государственной деятельности бывшего императора.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, что в современной РФ не часто вспоминают о преступлениях, совершенных в годы царствования последнего российского императора.