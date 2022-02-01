Москва, , 17:08 — REGNUM Министерство финансов России возобновляет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) после двухнедельного перерыва из-за неблагоприятной ситуации на рынках. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, на аукционе 2 февраля Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на аукционе будет определяться «исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности».

Напомним, Минфин две недели подряд отказывался от проведения запланированных ранее аукционов по размещению ОФЗ из-за волатильности на финансовых рынках. В ведомстве сообщали, что решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Ранее Минфин сообщал о планахпродолжить заимствования на внутреннем рынке в 2022 году и предложить на аукционах в I кварталеОФЗ на 700 миллиардов рублей. За весь предстоящий год ведомство намерено разместить ОФЗв общей сложности на 3,26 триллиона рублей в валовом выражении.

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