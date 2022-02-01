Тюмень, , 17:05 — REGNUM В Тюмени зафиксировано отключение электричества в нескольких частях города. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Есть электричество Pixabay.com

Напомним, в социальных сетях тюменцы жалуются на отсутствие света в нескольких микрорайонах. Есть сообщения о неком взрыве на электрической подстанции.

«Произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части жителей Тюмени. Для восстановления электроснабжения в настоящий момент на место события направлены три оперативно-выездные бригады. Энергетики в течение часа планируют ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию. Предварительной причиной обесточения может являться обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП)», — прокомментировали внештатную ситуацию в пресс-службе «Россети Тюмень».