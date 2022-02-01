Казань, 1 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В столице Татарии 83-летний местный житель стал жертвой мошенников. Пенсионер под разными предлогами отдал более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани.

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На домашний телефон мужчины 17 января позвонила женщина и поинтересовалась о приобретении им лечебного прибора за 15 тыс. рублей. Услышав положительный ответ, аферистка рассказала о прошедшем суде, после которого всем покупателям выплачивается компенсация за некачественный товар. Для получения 216 тыс. рублей следует оплатить страховые издержки в размере 34 тыс. рублей. Затем женщина перезвонила и сообщила, что сумма выплат повысилась до 380 тыс. рублей, за страховку нужно доплатить уже 48 тыс. рублей. За девять дней под предлогом страховых выплат, штрафов, комиссий и разблокировки денежных средств у пенсионера выманили 1,272 млн рублей. Мужчина все деньги переводил на продиктованные мошенниками счета. Когда в очередной раз потребовался перевод, пенсионер рассказал обо всем дочери. Она убедила отца обратиться с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, «спасение» накоплений обернулось потерями в размере более 5 млн рублей для семьи из города Набережные Челны.

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