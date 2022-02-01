Москва, , 17:05 — REGNUM Российские банки рискуют столкнуться с оттоком потенциальных ипотечных заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спрос со стороны заемщиков останется, но сама сделка по покупке недвижимости станет дороже. Это будет причиной для оттока клиентов у банков, ведь не все покупатели будут готовы выплачивать долг на новых условиях. Центробанк, пытаясь обуздать инфляцию, не раз резко поднимал ключевую ставку в 2021 году. В новом году, вероятнее всего, такая же тактика сохранится. А значит, и процент по ипотечным кредитам будет стремиться вверх. Именно поэтому ипотека под более чем 10% — наша реальность в 2022 году», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российских застройщиков призвали заранее предусмотреть варианты удержания внимания потенциальных покупателей жилья.

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