Москва, 1 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Российские банки рискуют столкнуться с оттоком потенциальных ипотечных заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Спрос со стороны заемщиков останется, но сама сделка по покупке недвижимости станет дороже. Это будет причиной для оттока клиентов у банков, ведь не все покупатели будут готовы выплачивать долг на новых условиях. Центробанк, пытаясь обуздать инфляцию, не раз резко поднимал ключевую ставку в 2021 году. В новом году, вероятнее всего, такая же тактика сохранится. А значит, и процент по ипотечным кредитам будет стремиться вверх. Именно поэтому ипотека под более чем 10% — наша реальность в 2022 году», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российских застройщиков призвали заранее предусмотреть варианты удержания внимания потенциальных покупателей жилья.