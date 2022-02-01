Москва, , 17:05 — REGNUM Стабильные поставки Россией природного газа будут продолжены в Италию, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с итальянским премьер-министром Марио Драги, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Отметим, что одной из тем телефонных переговоров Путина и Драги стали поставки природного газа из РФ в Италию. Российский президент «подтвердил готовность и далее обеспечивать стабильные поставки российского природного газа в Италию».

Также президент РФ «выразил удовлетворение итогами своей недавней встречи (состоялась 26 января — прим. ИА REGNUM) в формате видеоконференции с ведущими итальянскими предпринимателями».

Другими темами переговоров стали ситуация вокруг Украины, инициатива РФ по гарантиям безопасности, борьба с распространением COVID-19. Также Путин заочно поздравил Серджо Маттарелле с переизбранием на пост президента Италии.

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